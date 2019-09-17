В Тольятти передали ребенка под опеку, забрав от матери

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Судебные приставы Тольятти передали несовершеннолетнего мальчика, живущего в неблагополучных условиях, органам опеки и попечительства.На основании решения суда в отделе судебных приставов Центрального районаг. Тольятти в отношении гражданки К. было возбуждено исполнительное производство об обязании ее передать двенадцатилетнего сына органу опеки и попечительства г.о. Тольятти.Судебным приставом-исполнителем одновременно с возбуждением исполнительного производства был осуществлен выход по месту жительства должницы, указанному в исполнительном производстве. Работники Управления ФССП России по Самарской области вручили должнице постановление о возбуждении исполнительного производства и разъяснили решение суда.Проведя беседу с гражданкой К., судебным приставам-исполнителям удалось убедить женщину в необходимости добровольного исполнения решения суда, чтобы не травмировать психику ребенка. Мать согласилась с доводами работников Службы. Несовершеннолетний мальчик был передан представителю органа по опеки и попечительства г.о. Тольятти.