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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти осудили "телефонного террориста"

13 сентября 2019 10:53
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В Тольятти осудили телефонного террориста
Он получил условный срок.

11 марта 2019 года на пульт дежурного экстренной службы «112» поступило анонимное сообщение о планируемом совершении акта терроризма в одном из кафе г.Тольятти. В ходе осмотра указанного здания и прилегающей к нему территории взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.
Сотрудниками УФСБ России по Самарской области совместно с органами полиции в короткий срок установлен и задержан житель г.Тольятти, 1983 г.р., который совершил заведомо ложное сообщение об акте терроризма. В ходе опроса Русяев Н.В. пояснил, что осуществил звонок из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

На основании переданных Управлением материалов, УМВД России по г.Тольятти в отношении Русяева Н.В. возбуждено уголовное дело. Решением Автозаводского районного суда г.Тольятти Русяев Н.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.207 УК РФ, ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.
Приговор вступил в законную силу.
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