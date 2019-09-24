В Тольятти на пожаре погиб человек

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ГУ МЧС по Самарской области: Обнаружено тело 65-летнего мужчиныЧП произошло 23 сентября. Около 16 часов загорелись вещи в квартире на ул. Ленина в Центральном районе Тольятти.Пожару, площадь которого ставила 4 кв. м, присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". В борьбе с огнем участвовали 18 человек. Пожар удалось ликвидировать в 16:41.При тушении возгорания было обнаружено тело 65-летнего мужчины.Обстоятельства гибели человека устанавливают.Также выясняются обстоятельства возгорания и причиненный пожаром ущерб, сообщается в группе "Служба спасения Самарской области"