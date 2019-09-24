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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти на пожаре погиб человек

24 сентября 2019 13:57
108
В Тольятти на пожаре погиб человек
Пожар произошел в квартире на 4 кв. метрах.

ГУ МЧС по Самарской области: Обнаружено тело 65-летнего мужчины
ЧП произошло 23 сентября. Около 16 часов загорелись вещи в квартире на ул. Ленина в Центральном районе Тольятти.

Пожару, площадь которого ставила 4 кв. м, присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". В борьбе с огнем участвовали 18 человек. Пожар удалось ликвидировать в 16:41.
При тушении возгорания было обнаружено тело 65-летнего мужчины.
Обстоятельства гибели человека устанавливают.
Также выясняются обстоятельства возгорания и причиненный пожаром ущерб, сообщается в группе "Служба спасения Самарской области"


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