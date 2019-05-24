В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
24 мая 2019 11:18
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В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа.
По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному поступила информация о пожаре в 12 подъезде многоэтажки. Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, на площади 1 кв.м. горел мусор в мусоропроводе в доме по Свердлова. На место событий выезжали 4 человека, которые использовали одну единицу техники. В 15:51 возгорание было потушено. Информация о взрыве не поступала, пишет ТРК "Терра".
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