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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти местный житель незаконно зарегистрировал мигрантов

27 декабря 2019 10:36
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В Тольятти местный житель незаконно зарегистрировал мигрантов
Он знал, что гости из соседней республики проживать на его территории не будут.

За 11 месяцев 2019 года в подразделения дознания территориальных органов МВД России на районном уровне Самарской области направлено 2999 сообщений об обнаружении признаков преступлений. По результатам проведенных проверочных мероприятий возбуждено 2387 уголовных дел, из них наибольшее количество составляют предусмотренные ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

На основании заключений о признании регистрации фиктивной с миграционного учета снято 6278 иностранных граждан и лиц без гражданства.

Дознавателем Отдела дознания Управления МВД России по г. Тольятти в декабре текущего года возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчина 1974 года рождения, находясь в помещении многофункционального центра, передал специалисту заполненное уведомление о прибытии десяти иностранных граждан с указанием места пребывания - жилой квартиры, в которой зарегистрирован он сам. Злоумышленник достоверно знал, что гости из соседней республики проживать на его территории не будут. Из собранных сотрудниками полиции материалов следует, что прибывшие в Тольятти иностранные граждане - мужчины в возрасте от 30 до 45 лет планировали найти работу. По вменяемой хозяину жилплощади статье 322.3 УК РФ Закон предусматривает наказание в виде лишения свободы, сообщает облМВД.

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