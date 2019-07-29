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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти ликвидировали лесной пожар

29 июля 2019 10:18
114
В Тольятти ликвидировали лесной пожар
Огонь распространился на территорию в 6 Га.

В воскресенье, 28 июля в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о низовом лесном пожаре в 22 квартале Тольяттинского городского лесничества в Автозаводском районе г.о. Тольятти. На место незамедлительно были направлены пожарные расчеты.

По прибытию первого подразделения было установлено, что происходит горение лесной подстилки на площади 6 Га. К месту были направлены дополнительные силы Тольяттинского гарнизона. Оперативными действиями распространение огня на площади в 7.2 Га удалось остановить. В 19.09 пожар был ликвидирован. К ликвидации пожара привлечены 45 человек, 11 ед. техники, в том числе от МЧС России 40 человек, 8 ед. техники. На пожаре никто не пострадал, сообщает облМЧС.

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