В Тольятти ликвидировали лесной пожар

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В воскресенье, 28 июля в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о низовом лесном пожаре в 22 квартале Тольяттинского городского лесничества в Автозаводском районе г.о. Тольятти. На место незамедлительно были направлены пожарные расчеты.По прибытию первого подразделения было установлено, что происходит горение лесной подстилки на площади 6 Га. К месту были направлены дополнительные силы Тольяттинского гарнизона. Оперативными действиями распространение огня на площади в 7.2 Га удалось остановить. В 19.09 пожар был ликвидирован. К ликвидации пожара привлечены 45 человек, 11 ед. техники, в том числе от МЧС России 40 человек, 8 ед. техники. На пожаре никто не пострадал, сообщает облМЧС.