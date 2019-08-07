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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти ищут пропавшего ребенка

7 августа 2019 12:21
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В Тольятти ищут пропавшего ребенка
Он исчез 6 августа.

Отделом полиции № 24 Управления МВД России по г. Тольятти разыскивается 9-летний житель Автограда 2010 года рождения. Разыскиваемый 6 августа около 10-00 час дня вышел из дома на улице Голосова в доме 26, и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Сотрудники органов внутренних дел продолжают проверять места, где мальчик может находиться, изучают личные предметы и местопроживание пропавшего. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьей разыскиваемого, собирают сведения о круге общения и возможных причинах исчезновения.

Приметы пропавшего: на вид 9 лет, ростом 160 см, плотного телосложения, волосы светло-русые.

Был одет: толстовка (1 фото) красно-бело-синего цвета «Russia», футболка белого цвета, спортивные штаны серого цвета, кроссовки синего цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить по телефонам: 8(8482) 93-45-62 (дежурная часть ОП №25 Управления МВД России по г. Тольятти) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи

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