В Тольятти иностранец за взятку предстанет перед судом

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По версии следствия, 21 марта 2019 года обвиняемый, находясь в патрульном автомобиле, попытался передать денежные средства в размере 15 тысяч рублей в качестве взятки сотруднику патрульно-постовой службы полиции за не привлечение к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). Однако сотрудник полиции от взятки отказался.В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.