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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти иномарка "Рено" улетела в кювет, врезалась в дерево и сгорела

16 декабря 2019 13:22
177
В Тольятти иномарка Рено улетела в кювет, врезалась в дерево и сгорела
ДТП произошло в Тольятти в прошедшие выходные.

На место выезжали представители Центра гражданской защиты. Как сообщил глава Центра Андрей Дербенев, на Поволжском шоссе в районе ТОАЗа водитель автомобиля "Рено Логан" не справился с управлением.

Машина съехала в кювет, врезалась в дерево, после этого загорелась и выгорела полностью.

Автомобилист не получил серьезных травм и успел выйти из авто до того, как начался пожар, пишет Самру.ру.
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Комментарии


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