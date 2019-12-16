В Тольятти иномарка "Рено" улетела в кювет, врезалась в дерево и сгорела
16 декабря 2019 13:22
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На место выезжали представители Центра гражданской защиты. Как сообщил глава Центра Андрей Дербенев, на Поволжском шоссе в районе ТОАЗа водитель автомобиля "Рено Логан" не справился с управлением.
Машина съехала в кювет, врезалась в дерево, после этого загорелась и выгорела полностью.
Автомобилист не получил серьезных травм и успел выйти из авто до того, как начался пожар, пишет Самру.ру.
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