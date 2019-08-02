В Тольятти главный инженер ответит за травмы детей на батуте

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По версии следствия, 1 июня 2019 года обществом с ограниченной ответственностью эксплуатировался надувной батут в нарушении требований безопасности жизни и здоровья потребителей: при скорости ветра более 8м/с и ненадлежащем закреплении балластной системы надувного батута. В результате чего произошло опрокидывание батута и травмирование двух малолетних детей, 2011 и 2013 года рождения.Учитывая то, что главный инженер подозревается в преступлении, которое относится к преступлениям средней тяжести, возместил потерпевшей ущерб, к уголовной ответственности привлекается впервые, следствием направлено ходатайство в Федеральный суд города Тольятти для рассмотрения о прекращении уголовного дела и уголовного преследования и назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.