В Тольятти автомобилистка сбила пенсионерку

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ДТП произошло в Тольятти 6 марта. Женщина 1988 г.р., управляя автомобилем Киа Венга, двигалась по ул. 40 лет Победы. В районе дома № 114 она сбила женщину 1947 г.р., которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий (красный) сигнал светофора. В результате ДТП женщина-пешеход была госпитализирована, сообщает облМВД.