В Сызрани взыскали с организации штраф в размере 100 тысяч рублей за не отремонтированную дорогу

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На нем имелись дефекты дорожного покрытия, превышающие предельно допустимые показатели по длине, ширине и глубине. Нарушения законодательства не позволяли гарантировать требуемый уровень безопасности для водителей транспортных средств. Суд обязал учреждение, отвечающее за качество дорог, привести покрытие проезжих частей в надлежащий вид.Данное требование выполнено организацией не было. Мировым судьей вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.В отделе судебных приставов № 1 г. Сызрани и Сызранского района Самарской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании с должника административного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Судебные приставы направили должнику копию о возбуждении исполнительного производства и предупредили его об ответственности за неисполнение решения суда. В установленный законом срок учреждение, занимающееся ремонтом дорог, штраф полностью погасило.Дополнительно сообщаем, что участок проезжей части, на котором имелись дефекты дорожного покрытия, отремонтирован.