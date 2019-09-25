В Сызрани возбуждено уголовное дело по факту нарушения авторских прав

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В Сызрани возбуждено уголовное дело по факту незаконного использования объектов авторских или смежных прав.Сотрудники полиции установили, что ранее не судимый житель города Сызрань1989 года рождения, находясь в помещении одного из развлекательных заведений в центре города, за денежное вознаграждение попытался осуществить установку на ноутбук программного обеспечения, но не смог довести свой преступный умысел до конца, так как был задержан оперуполномоченными. Данное программное обеспечение, по результатам экспертизы, является контрафактным. У подозреваемого в присутствии понятых изъят флэш-накопитель с содержащимися на нем программными обеспечениями, который согласно заключению эксперта, также изготовлен с признаками контрафакта.Сумма ущерба правообладателю составила свыше 290 тысяч рублей, что является крупным размером, сообщает облМВД.