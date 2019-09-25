В Сызрани возбуждено уголовное дело по факту нарушения авторских прав
25 сентября 2019 11:50
120
В Сызрани возбуждено уголовное дело по факту незаконного использования объектов авторских или смежных прав.
Сотрудники полиции установили, что ранее не судимый житель города Сызрань1989 года рождения, находясь в помещении одного из развлекательных заведений в центре города, за денежное вознаграждение попытался осуществить установку на ноутбук программного обеспечения, но не смог довести свой преступный умысел до конца, так как был задержан оперуполномоченными. Данное программное обеспечение, по результатам экспертизы, является контрафактным. У подозреваемого в присутствии понятых изъят флэш-накопитель с содержащимися на нем программными обеспечениями, который согласно заключению эксперта, также изготовлен с признаками контрафакта.
Сумма ущерба правообладателю составила свыше 290 тысяч рублей, что является крупным размером, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
25 сентября 2019 11:37
Из них 70% — должники по алиментам. Закон
134
25 сентября 2019 10:31
Такая норма содержится в проекте подготовленных Минюстом поправок. Закон
157
24 сентября 2019 18:39
В настоящее время решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения, связанной с заключением под стражу. Закон
358
24 сентября 2019 18:05
Подсудимый утверждает, что не крал полотно, а всего лишь позаимствовал. Он назвал своей целью хайп. Закон
287
23 сентября 2019 22:47
Если вина полицейских будет доказана, то им грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Закон
367
23 сентября 2019 21:23
Дело о захвате активов московско-самарской компании «Проектный офис», выросшей на обломках страховой группы «Компаньон», слушается сейчас судом... Закон
429
23 сентября 2019 16:14
Ей передали 24 тысяч рублей за беспрепятственную сдачу экзамена на право управления маломерными судами. Закон
332
Происшествия
25 сентября 2019 14:01
Очевидцы успели записать видео. Происшествия
92
25 сентября 2019 13:24
Он был подорван при помощи накладного заряда. Происшествия
163
25 сентября 2019 11:50
Сумма ущерба правообладателю составила свыше 290 тысяч рублей. Происшествия
119
Криминал
24 сентября 2019 11:57
Деньги предназначались за бездействие. Криминал
223
24 сентября 2019 10:31
Мужчина начал приставать к заявительнице, хватать за верхнюю одежду. Криминал
198
23 сентября 2019 09:33
Она работала мастером по маникюру и «декоративному оформлению» бровей и ресниц. Криминал
248
Видео
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
407
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
359
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
556
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
380
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
860
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
426
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1097
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
765
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1007
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1178
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
613
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2477
Мероприятия