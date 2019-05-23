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В Сызрани установили личности подростков, устроивших пожар в здании под снос

23 мая 2019 09:22
67
В Сызрани установили личности подростков, устроивших пожар в здании под снос
Личности детей установили с помощью полиции и поставили их на учет.

21 мая стало известно о завершении расследования причин пожара на улице Узловой, в одном из заброшенных зданий Сызрани. Руководство местного отдела надзорной деятельности сообщило, что виновниками пожара в доме № 6 стали несовершеннолетние горожане (имена не разглашаются).

Оказалось, что подростки развели костер внутри здания, предназначенного под снос. Огонь от костра перекинулся на стены.

– Личности детей установили с помощью полиции и поставили их на учет. Подключилась школа. Все произошло из-за неограниченного доступа детей в заброшенные здания, – сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы в Сызрани Павел Колокольцев.

Мало того, что дети могли сгореть на пожаре, они могли упасть в подвал или погреба, которые существуют в подобных ветхих домах. Однако полицейского у каждого здания не поставишь и, по мнению специалистов, решению проблемы может способствовать только ускоренный снос, как минимум 55 пустующих строений, выявленных надзорным ведомством. Однако денег в бюджете в таких объемах нет, пишет КТВ-Луч.
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Комментарии



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