В Сызрани умерла уникальная собака - актриса театра
4 сентября 2019 12:15
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Актеры сызранского драматического театра им. А. Толстого потеряли одного из исполнителей ролей в спектаклях «Игра в джин» и «Малыш и Карлсон». Умерла собака-актриса по кличке Бетти, которая вместе с людьми играла на сцене.
– Весь театр любил эту юную актрису, члена семьи Заслуженной артистки России Татьяны Дымовой! – рассказали корреспонденту КТВ-ЛУЧ.
Собака породы йоркширский терьер неоднократно гастролировала вместе с труппой и вызывала аплодисменты зрителей в разных городах России.
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