В Сызрани украли забор из детского лагеря
16 декабря 2019 10:20
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Установлена причастность двух местных жителей к краже металлического забора вокруг территории детского лагеря, расположенного в Сызранском районе. По данным следствия, двое молодых людей 1996 и 1995 годов рождения решили совершить хищение ограждения, с целью сдачи его в пункт приема металла.
По предварительной договоренности, в конце августа 2019 года, предполагаемые злоумышленники подъехали к лагерю. Детское учреждение уже не функционировало, и помешать реализовать свой преступный умысел, по их мнению, им мало кто мог. Используя физическую силу, обвиняемые сняли ограждение общей протяженностью 64 метра. Похищенный забор подозреваемые перевезли в пункт приема металла, а вырученные за него деньги поделили между собой.
В начале сентября 2019 года один из молодых людей решил повторить кражу, но товарищ отказался. Тогда обвиняемому пришлось действовать уже в одиночку. Приехав на место, он вновь разобрал более 30 секций забора. Однако довести до конца преступление ему не удалось. Молодой человек заметил недалеко от места совершения преступления белый автомобиль. Обвиняемый, испугавшись, что может быть замечен, поспешил скрыться, бросив похищенное. Нехватку секций металлического ограждения обнаружил охранник лагеря при обходе и сразу же сообщил об этом в полицию. Установить причастность предполагаемых злоумышленников к хищению металлического забора удалось благодаря отработке мест возможного сбыта похищенного.
Уголовные дела направлены в суд, сообщает облМВД.
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