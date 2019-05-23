В Сызрани столкнулись несколько машин: растет пробка
23 мая 2019 09:40
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Утром, 23 мая, в центральной части города произошло ДТП. Разбитые машины вызвали серьезные затруднения в движении транспорта.
В районе восьми часов утра на улице Рабочей в аварию попали Renault Logan одной из таксомоторных фирм Сызрани и две ВАЗ-2110. Иномарка и одна из отечественных легковушек поднимались по суженному участку в районе дома №4 в направлении улицы Володарского, а вторая «десятка» спускалась вниз.
В результате столкновения у такси и спускавшегося ВАЗ серьезно повреждены передние бампера, фары и крылья, третий участник ДТП лишь немного повредил задний бампер.
В результате ДТП разбитые авто заняли две трети проезжей части. Силами полиции на месте происшествия организовано реверсивное движение. Пробка растянулась от улицы Фрунзе до улицы Володарского, пишет КТВ-Луч.
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