В Сызрани пропал 10-летний мальчик
13 июня 2019 10:53
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Как сообщают в сообществе «Лиза Алерт», вчера, 12 июня, в Сызрани пропал 10-летний мальчик Иван. Обстоятельства, при которых исчез ребенок, не сообщаются. Объявлен поиск. Приметы мальчика: рост 125-130 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-каштановые, глаза карие. Перед тем, как пропал, на нем были: футболка серая с чёрными рукавами, бриджи джинсовые, кроссовки чёрные в белую точку. Если кому-то известно что-либо о пропавшем и он может сообщить информацию, которая поможет в поисках, он может обратиться по телефону: +7-927-734 46-87 к инфоргу по имени Наталья, пишет "Маленькая Сызрань".
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