В Сызрани нашли тело мужчины, утонувшего при аварии гидроцикла
1 августа 2019 09:47
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На пульт оперативного дежурного поступило сообщение, что напротив Сызрани в Застенной Воложке на судовом ходу перевернулся гидроцикл с тремя людьми на борту.
По предварительным данным водитель гидроцикла 1985 года рождения пренебрег правилами безопасности на воде. Мужчина в шторм без спасательного жилета начал пересекать Волгу с пассажиром и ребёнком на борту. Гидроцикл от удара о высокую волну перевернуло в 500 метрах от берега напротив с. Бестужевка.
Двоих пострадавших — мужчину и одиннадцатилетнего ребёнка подняли из воды очевидцы на проходящей мимо яхте. Они на момент аварии были в спасательных жилетах. Водитель гидроцикла потерял сознание и ушёл под воду.
Спасатели Поисково-спасательной службы города Сызрань были направлены к месту происшествия. Сильный шторм на Волге осложнял водолазные поиски мужчины.
Совместно с сотрудниками Сызранского линейного отдела полиции мужчину искали на протяжении трех дней, но результата не было.
31 июля в полицию города Сызрань обратились очевидцы, они утверждали, что напротив п. Новокашпирский на фарватере видят тело утонувшего человека.
Дежурная смена спасателей Поисково-спасательного отряда города Сызрань были направлены к указанному месту.
Тело утонувшего мужчины было транспортировано на Сызранскую спасательную станцию, где родственники опознали пропавшего 28 июля мужчину 1985 года рождения, сообщает ПСС по Самарской области.
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