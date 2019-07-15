В Сызрани насчитали десятки улиц, которые могут пострадать в случае природного пожара
15 июля 2019 10:40
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Коммунальные службы объехали городские окраины, чтобы выбирать места для противопожарной опашки. Речь идет о безопасности жилых домов, стоящих недалеко от леса или пустырей. Поводом послужило предостережение спасателей, которые назвали улицы, где возможно распространение природного пожара. Таких в Сызрани десятки.
Ранее спасатели проверили уже существующую опашку вдоль лесополос в нескольких районах города. Сотрудники аварийно-спасательной службы побывали в Сердовино, в Поповке, Кашпире, в Новокашпирском, а также проверили частный сектор с выходом на Приволжский овраг. Как сообщила КТВ-ЛУЧ руководитель группы ликвидации ЧС Юлия Тимофеева, спасатели остались удовлетворены состоянием противопожарных полос: в случае низового пожара они послужат защитой от распространения огня.
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