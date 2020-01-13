В Сызрани музыкант лишился аудиоколонки

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Мужчина в начале декабря обратился в дежурную часть полиции с просьбой привлечь к ответственности неизвестного, похитившего его имущество.Как установили оперуполномоченные уголовного розыска, потерпевший находился в компании двоих малознакомых ему людей в парке на улице Советской. Воспользовавшись тем, что владелец аудиоколонки увлечен беседой, злоумышленник похитил музыкальную аппаратуру и скрылся.Сотрудники розыска отработали на причастность к происшествию лиц, живущих в городе и ранее привлекавшихся к ответственности за аналогичные преступления, проверили места вероятного сбыта похищенного, провели иные оперативно-разыскные мероприятия. В результате работы через два дня оперуполномоченные задержали подозреваемого 1987 года рождения, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления, в тот момент, когда он пытался сбыть аудиоколонку в ломбард. Похищенную аппаратуру вернули владельцу, а в отношении злоумышленника дознавателями возбуждено уголовное дело.Музыкант поблагодарил правоохранителей за за профессионализм, высокую оперативность и уважительное отношение к людям, сообщает облМВД.