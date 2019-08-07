Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 7 августа, 12:48
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 07/08:
USD 65.2
0.15
EUR 73.07
0.7
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Сызрани мужчина утонул в колодце

7 августа 2019 10:24
92
В Сызрани мужчина утонул в колодце
Сейчас устанавливают причины трагедии.

Трагедия произошла несколько дней назад. 34-летний житель поселка Западный решил почистить канализацию и спустился в колодец. Проживал он на улице Днепропетровской. Для частного сектора работа в канализационном колодце время от времени - обыденное дело, так что на возню молодого мужчины сперва никто не обратил особого внимания. Хватились, когда уже поздно было. Очевидцев произошедшего смутило, что он долго не поднимается на поверхность. К месту происшествия были вызваны экстренные службы. Спасатели достали мужчину, но помочь ему уже было невозможно, пишет "Маленькая Сызрань".

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
5 августа 2019  18:23
Во время несанкционированной акции за различные нарушения задержали 1074 человека.
Суд арестовал девятого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
 Во время несанкционированной акции за различные нарушения задержали 1074 человека.  Закон
352
5 августа 2019  16:40
За прошедшую неделю площадь лесных пожаров сократилась с 3 млн га до 2,4 млн га.
В России возбудили 277 уголовных дел из-за лесных пожаров
За прошедшую неделю площадь лесных пожаров сократилась с 3 млн га до 2,4 млн га.  Закон
334
4 августа 2019  21:10
Следователи установили имя блогера, опубликовавшего в Twitter пост под ником Макс Стеклов. Им оказался житель Подмосковья, его задержали и предъявили обвинение.
СК завел дело об экстремизме за призывы к расправам над детьми силовиков
Следователи установили имя блогера, опубликовавшего в Twitter пост под ником Макс Стеклов. Им оказался житель Подмосковья, его задержали и предъявили обвинение.   Закон
334
3 августа 2019  21:43
МВД заявило о 600 задержанных на несогласованной акции в Москве
Перед началом несогласованной акции была задержана незарегистрированная кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь  Закон
415
2 августа 2019  19:51
Кокорин и Мамаев попросили отпустить их условно-досрочно
Они осуждены на 18 и 17 месяцев заключения. Дата рассмотрения ходатайства ещё не определена.  Закон
409
2 августа 2019  14:58
Его подозревают в причастности к созданию организованной преступной группы, мошенничеству и неуплате 320 миллионов рублей налогов.
Мосгорсуд оставил под арестом главу "Тольяттихимбанка" Александра Попова
Его подозревают в причастности к созданию организованной преступной группы, мошенничеству и неуплате 320 миллионов рублей налогов.   Закон
400
1 августа 2019  23:12
По делу о беспорядках в ходе несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы задержаны пять человек. Известны фамилии четырех из них.
Стал известен четвертый подозреваемый по делу о беспорядках на митингах
По делу о беспорядках в ходе несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы задержаны пять человек. Известны фамилии четырех из них.  Закон
317
Весь список
Происшествия
7 августа 2019  12:21
В Тольятти ищут пропавшего ребенка
В Тольятти ищут пропавшего ребенка
Он исчез 6 августа. Происшествия
21
7 августа 2019  11:58
В Чапаевске автомобиль съехал в кювет, пострадали взрослый и подросток
В Чапаевске автомобиль съехал в кювет, пострадали взрослый и подросток
Они попали в больницу. Происшествия
37
7 августа 2019  10:24
В Сызрани мужчина утонул в колодце
В Сызрани мужчина утонул в колодце
Сейчас устанавливают причины трагедии. Происшествия
91
Весь список
Криминал
7 августа 2019  09:29
Житель Жигулевска расплачивался банковской картой знакомого
Житель Жигулевска расплачивался банковской картой знакомого
Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 80 000 рублей. Криминал
95
6 августа 2019  09:57
Житель Чапаевска помог женщине по хозяйству и ограбил
Житель Чапаевска помог женщине по хозяйству и ограбил
Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Криминал
234
5 августа 2019  13:18
В Самаре задержали группу мошенников, представлявшихся сотрудниками водоканала
В Самаре задержали группу мошенников, представлявшихся сотрудниками водоканала
Пострадавших просят обращаться в полицию.  Криминал
365
Весь список


Видео
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
382
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
712
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
459
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
579
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
513
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
415
Весь список

Фоторепортажи
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
491
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
830
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
826
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
754
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
945
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
957
Весь список

Мероприятия
«Лучшим наставником-2019» в направлении «Дуальная система подготовки рабочих кадров» стал токарь ПАО «Кузнецов» Виктор Солдаткин
В Самарском художественном музее состоится открытие выставки «Художники, выставки, книги»
Пассажирские перевозки на особом контроле ГИБДД Самары
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные