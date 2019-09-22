В Сызрани легковушка пробила ограждение и вылетела ко входу в пиццерию
22 сентября 2019 14:19
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В субботу, 21 сентября, в центре Сызрани на тротуар вылетел ВАЗ-2112. ДТП произошло в восьмом часу вечера на улице Советской. На фото видно, как «двенадцатая» в результате маневра оказалась практически у крыльца пиццерии Bazilio.
В причинах дорожного инцидента предстоит разобраться правоохранителям, информации о пострадавших не поступало, пишет КТВ-Луч.
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