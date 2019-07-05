В Сызрани из подъезда украли велосипед, прикрепленный тросиком

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В Сызрани полицейские получили сообщение из Дежурной части о хищении велосипеда из подъезда дома в этом же районе. При просмотре записей с камер видеонаблюдения, которым был оборудован подъезд, сотрудники полиции установили приметы граждан, причастных к совершению данного преступления. Как позже оказалось это были ранее неоднократно попадавшие в поле зрения полицейских местные жители мужчина 1990 г.р. и женщина 1982 г.р..Несмотря на то, что велосипед, хранившийся в подъезде, удерживался с помощью противоугонного тросика, это не помешало злоумышленникам похитить его.Вскоре подозреваемые были задержаны и доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства. Как выяснили впоследствии, правоохранители, велосипед злоумышленники реализовали в обмен на спиртное.Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД. Подозреваемым грозит лишение свободы сроком до двух лет. Сотрудники полиции вернули велосипед владельцам.