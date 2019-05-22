В Сызрани горел ангар на 200 кв. метрах

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Накануне, 21 мая поступило сообщение о пожаре по адресу г.о. Сызрань, ул. Мира.По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение ангара на 200 м2, объявлен повышенный ранг вызова № 2, на место направлены дополнительные подразделения.Пожар тушили около часа, сообщает облМЧС.Пострадавших нет.На ликвидацию пожара от МЧС России привлекались 43 человека личного состава и 12 единиц техники.Причина пожара устанавливается.