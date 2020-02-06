В Сызрани браконьер наловил плотвы на 25 тысяч рублей
6 февраля 2020 14:02
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Транспортная полиция Сызрани сообщила о поимке браконьера. Мужчину задержали на Волге, в 30 метрах от берега, напротив Обшаровки. По данным правоохранителей, 35-летний рыбак с помощью запрещенного орудия лова - сетью - ловил плотву, причинив водным биоресурсам ущерб на более чем 25 тысяч рублей.
- Отделением дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов», - пояснили в полиции. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, лишение свободы сроком до двух лет, пишет КТВ-Луч.
Фото pixabay.com
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