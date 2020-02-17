В Сызрани арестовали автомобили-тягачи

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В отделе судебных приставов № 2 г. Сызрани Самарской области на основании исполнительного листа, выданного судом, возбуждено исполнительное производство о взыскании с общества с ограниченной ответственностью, занимающегося автомобильными грузовыми перевозками, задолженности в размере более 2 миллионов рублей в пользу страховой компании.В рамках исполнительного производства должнику вручили постановление о возбуждении в отношении него исполнительного производства и разъяснили о необходимости добровольно исполнить решение суда.Однако организация проигнорировала требования исполнительного документа, добровольно долг не погасила. Судебный пристав-исполнитель принял ряд мер принудительного исполнения, чтобы побудить общество с ограниченной ответственностью исполнить решение суда – оплатить задолженность перед страховой компанией. Также должностными лицами совершен выход по месту нахождения юридического лица, в рамках которого судебные приставы составили акт описи и ареста двух автомобилей-тягачей на общую сумму 2 миллиона рублей.Должник поспешил погасить задолженность в полном объеме. Теперь юридическому лицу предстоит оплатить исполнительский сбор в размере более 160 тысяч рублей.