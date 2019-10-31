В Ставропольском районе произошло ДТП с участием подростка-водителя

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29 октября в О МВД России по Ставропольскому району поступило заявление от гражданина с. Выселки по факту ДТП произошедшего 27 октября, в котором его сын, 2005 года рождения, управляя автомобилем марки Шевроле Нива, допустил наезд на пешехода, девочку 2005 года рождения.В ходе проверки было установлено, что в воскресенье, 27 октября 2019 года в 16 час 00 минут на территории Ставропольского района, несовершеннолетний водитель 2005 года рождения, управляя, автомобилем марки Шевроле Нива, двигался по улице Заречной с. Выселки. В пути следования не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением, в результате чего совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, девочку 2005 года рождения, которая двигалась по краю проезжей части во встречном направлении. Законные представители несовершеннолетней пострадавшей девочки самостоятельно обратились в Детскую многопрофильную больницу г. Тольятти с серьезной травмой нижней конечности, полученной при ДТП, назначено стационарное лечение, сообщает облМВД.