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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самарском регионе на дорогах за 7 месяцев произошло 589 наездов на пешеходов

12 августа 2019 13:06
111
В Самарском регионе на дорогах за 7 месяцев произошло 589 наездов на пешеходов
Сейчас проводится профилактическое мероприятие «Неделя безопасности».

В период с 12 по 18 августа на территории Самарской области проводится широкомасштабное профилактическое мероприятие по профилактике ДТП с участием пешеходов

Дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов находятся на особом контроле Госавтоинспекции. Только за 7 месяцев текущего года на дорогах области произошло 589 наездов на пешеходов, в которых 42 человека погибли и 572 получили ранения, в том числе 140 наездов на пешеходов произошли на нерегулируемых пешеходных переходах, в результате которых 4 человека погибли и 147 получили ранения.
В период с 12 по 18 августа по всей области проводится специальное профилактическое мероприятие «Неделя безопасности». Сотрудники Госавтоинспекции будут осуществлять работу по профилактике и пресечению нарушений Правил дорожного движения в части непредставления преимущества в движении пешеходам, а также нарушений ПДД самими пешеходами, в том числе переход проезжей части в неустановленном месте.
Экипажи ДПС будут выставлены в местах ранее совершенных ДТП и вблизи пешеходных переходов.
Региональная Госавтоинспекция обращается к водителям – всегда снижайте скорость перед пешеходными переходами и будьте предельно внимательными.
Проявлять бдительность нужно и самим пешеходам. Не стоит торопиться неосмотрительно вступать на пешеходный переход, который не гарантирует полную безопасность. Прежде всего, необходимо убедиться, что водитель вас видит и пропускает. Это элементарная норма безопасности. В темное время суток одного света фар водителю недостаточно, чтобы вовремя заметить пешехода. Не пренебрегайте световозвращающими элементами, советует Управление ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

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