В Самарском аэропорту Курумоч задержан пассажир с чужим паспортом
13 марта 2020 11:08
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На линии паспортного контроля в аэропорту г. Самары (Курумоч) пограничниками задержан пассажир с чужим паспортом.
В ходе оформления авиарейса сообщением «Самара-Дубай» выявлен проживающий в г. Тольятти гражданин Российской Федерации 1990 г.р., предъявивший для проверки не принадлежащий ему документ. Со слов задержанного, он решил воспользоваться паспортом брата-близнеца для выезда за рубеж по его туристической путевке.
Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 322 УК России, сообщает пресс-служба пограничного управления.
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