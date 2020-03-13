В Самарском аэропорту Курумоч задержан пассажир с чужим паспортом

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На линии паспортного контроля в аэропорту г. Самары (Курумоч) пограничниками задержан пассажир с чужим паспортом.В ходе оформления авиарейса сообщением «Самара-Дубай» выявлен проживающий в г. Тольятти гражданин Российской Федерации 1990 г.р., предъявивший для проверки не принадлежащий ему документ. Со слов задержанного, он решил воспользоваться паспортом брата-близнеца для выезда за рубеж по его туристической путевке.Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 322 УК России, сообщает пресс-служба пограничного управления.