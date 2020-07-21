В Самарской области журналиста привлекли к ответственности за распространение фейковой информации
21 июля 2020 13:49
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В Самаре полицейские провели проверку по факту распространения главным редактором одного из сетевых изданий Самары недостоверной информации о выявлении на территории городского округа Новокуйбышевск факта заболевания коронавирусной инфекцией.
В отношении мужчины 1979 года рождения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренным частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ. Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в суд для рассмотрения и принятия решения.
Решением суда мужчине назначено наказание в виде административного штрафа в размере 60 000 рублей. 21 июля решение суда вступило в законную силу, сообщает облМВД.
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