В Самарской области закрыли пять сайтов о продаже дипломов

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Прокуратурой г. Чапаевска в ходе мониторинга сети Интернет выявлено 5 сайтов, на которых размещалась информация о продаже дипломов о среднем специальном и высшем образовании с занесением в федеральный реестр дипломов Российской Федерации.Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. Незаконные приобретение или сбыт официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, а также подделка официального документа в целях его использования являются преступлением.В целях исключения доступа граждан к сайтам прокурор обратился в суд с заявлениями о признании размещенных информаций запрещенными к распространению на территории Российской Федерации и блокировке доступа к ним.Ленинским районным судом г. Самары требования прокурора удовлетворены. После вступления в законную силу решения будут направлены на исполнение в Роскомнадзор РФ, сообщает облпрокуратура.