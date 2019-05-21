В Самарской области зафиксировали аномальные холода

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Во вторник, 21 мая, в Самарской области был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. Столбики термометров опустились почти до -3 градусов.Температурный рекорд отмечен в Авангарде. Здесь похолодало до -2,8 градуса. Предыдущий минимум синоптики отмечали в 1981 году. Тогда было -2,3 градуса, сообщает Приволжское УГМС.Напомним, что ранее уже были аномальная жара и аномальные осадки.Фото pixabay.com