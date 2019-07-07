В Самарской области задержали водителя скутера без прав

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Утром 3 июля 2019 года на улице Молодогвардейской в селе Вольная Солянка Кинель-Черкасского района инспекторы ДПС заметили скутер, водитель которого нарушал Правила дорожного движения. У транспортного средства отсутствовали государственные регистрационные знаки. Полицейские остановили нарушителя. Водителем оказался безработный ранее не судимый местный житель 1994 года рождения.При общении полицейские заметили, что от автолюбителя исходит резкий запах алкоголя, и предложили пройти медицинское освидетельствование, но он отказался.Сотрудники органов внутренних дел установили, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности и был лишен водительского удостоверения.Возбуждено уголовное дело. Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает облМВД.С 1 июля 2015 года повторное (в течение года после истечения срока предыдущего наказания) управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования считается уголовным преступлением. Такие водители привлекаются к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ и будут наказываться штрафом от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами сроком до 480 часов, либо принудительными работами или лишением свободы на срок до двух лет. При этом все санкции сопровождаются запретом занимать определенные должности на срок до трех лет, т.е. лишением права управления транспортными средствами на этот срок.