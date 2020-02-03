В Самарской области задержали водителя с поддельными правами

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Во время несения службы на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» сотрудники дорожно-патрульной службы за нарушение правил дорожного движения, в виде не пристёгнутого ремня, остановили автомобиль марки «ВАЗ 2112». Водитель предъявил сотрудникам полиции водительское удостоверение, которое вызвало у инспекторов сомнения в подлинности.Полицейские изъяли документ и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено несоответствие требованиям, предъявляемым к данному виду документов.Как установили полицейские, подозреваемым является 46-летний житель Комсомольского района Автограда, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.