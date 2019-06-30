В Самарской области заботливая бабушка постирала внуку наркотики
30 июня 2019 13:02
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Необычная история произошла в Самарской области. Пожилая жительница Сызрани случайно спасла родственника-наркомана от очередной дозы.
30-летний сызранец проживает вместе с бабушкой. Нигде не работает, и, что называется, «сидит на шее» родственницы.
На День рождения непутёвому внуку подарили крупную денежную сумму. Бабушка надеялась, что мужчина потратит их с умом, на нечто полезное. Однако вместо этого он приобрёл дорогостоящие наркотики. «Дозы» он положил в карман одежды и забыл о них.
Несколько дней спустя бабушка затеяла дома большую стирку, и отправила в машинку рубашку внука. Когда мужчина увидел, что его одежда побывала в «стиралке», то поругался с родственницей. В ответ бабушка пообещала больше никогда не дарить мужчине деньги, пишет ПроГородСамара.
pixabay.com
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