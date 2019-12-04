В Самарской области за один день два автомобиля перевернулись в кювет

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Одно из ДТП 3 декабря произошло в 06:30 в Похвистневском районе. Водитель 1949 года рождения, управляя автомобилем «Лада Гранта», следовал по автодороге со стороны г. Самары в направлении г. Бугуруслана. Во время движения не выбрал безопасную скорость и потерял контроль за управлением, вследствие чего совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля, она была доставлена в районную больницу.Еще одно ДТП произошло в 17:55 в Безенчукском районе. Мужчина 1954 года рождения, управляя автомобилем «Ваз 21100», двигаясь по грунтовой дороге со стороны с. Переволоки в сторону с. Ольгино, во время движения не выбрал безопасную скорость и не осуществил постоянный контроль за движением транспортного средства, в машина съехала в кювет и перевернулась. В результате ДТП пострадали 3 пассажира автомобиля: двое из них были госпитализированы, еще одной пассажирке было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.