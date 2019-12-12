В Самарской области водитель съехал с трассы в кювет и врезался в столб

93

ДТП произошло 10 декабря в Волжском районе. Мужчина 1958 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ - 21099», ехал со стороны автодороги «Самара-Бугуруслан» в направлении пгт Петра Дубрава. Во избежание столкновения с автомобилем, который двигался во встречном направлении, он не справился с управлением и допустил съезд на обочину с последующим наездом на препятствие (световую опору). В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, ему было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.