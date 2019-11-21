В Самарской области в ДТП с грузовиком пострадал человек

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ТП произошло 20 ноября в Волжском районе. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем «Рено», двигаясь со стороны автодороги А-300 в направлении п. В. Подстепновка, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, вследствие чего допустил столкновение с грузовым автомобилем «МАЗ», под управлением водителя 1987 года рождения, который остановился на проезжей части в попутном направлении с включенным левым указателем поворота. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Рено», он был госпитализирован, сообщает облМВД.