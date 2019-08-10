В Самарской области в ДТП пострадали три ребенка и трое взрослых

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ДТП произошло 9 августа по адресу: м.р. Борский, трасса "Отрадный-Борское", 9 км.К месту ДТП выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 4 человека личного состава и 1 единица техники.По прибытии на место установлено, что произошло столкновение двух легковых автомобилей.В результате ДТП пострадали 6 человек, из них 3 ребенка (2007, 2010 и 2018 годов рождения), госпитализированы в ГБУЗ СО "Отрадненская городская больница".Проводилсь аварийно-спасательные работы.Причина ДТП устанавливается, сообщает облМЧС.