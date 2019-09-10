В Самарской области в ДТП пострадал водитель трактора

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ДТП произошло 9 сентября в 20:00 в Сергиевском районе. 29-летний водитель ГАЗ-САЗ 3507 двигался по автодороге Кинель-Черкассы - М-5 «Урал». По предварительной версии полицейских, автолюбитель не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении трактора ЮМЗ-6АКЛ, под управлением водителя 1965 года рождения (стаж вождения 36 лет), и столкнулся с ним. В результате ДТП водитель трактора получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, сообщает облМВД.