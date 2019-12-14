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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самарской области уже трое погибли, провалившись под лед

14 декабря 2019 13:07
99
В Самарской области уже трое погибли, провалившись под лед
Советы по безопасности дает облМЧС.

Период, когда на водоемах начинает устанавливаться лед, является очень опасным.
Некоторые любители рыбалки, пренебрегая правилами безопасного поведения, подвергают свою жизнь неоправданному риску.

Как правило, водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. На озерах, прудах (на всех водоемах со стоячей водой, особенно на тех, куда не впадает ни один ручеек, в которых нет русла придонной реки, подводных ключей) лед появляется раньше, чем на речках, где течение задерживает льдообразование. На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью.

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Как правило, среди погибших чаще всего оказываются дети и рыбаки. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности. Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах - алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.

Во избежание несчастных случаев на водных объектах Главное управление МЧС России по Самарской области обращается к любителям зимней рыбалки воздержаться от выхода на лед, а также желающим пройтись по р. Волге и другим водоемам области.

Особую опасность лед представляет для детей. Оставаясь без присмотра взрослых, не зная мер безопасности, они играют на реках и прудах. Такая беспечность может обернуться трагедией. Родителям необходимо помнить о безопасности своих детей - не оставлять их одних, рассказать об опасности игр на льду и помнить о том, что провал под лед даже в неглубоком водоеме может оказаться для ребенка смертельным.
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