В Самарской области уже трое погибли, провалившись под лед

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Период, когда на водоемах начинает устанавливаться лед, является очень опасным.Некоторые любители рыбалки, пренебрегая правилами безопасного поведения, подвергают свою жизнь неоправданному риску.Как правило, водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. На озерах, прудах (на всех водоемах со стоячей водой, особенно на тех, куда не впадает ни один ручеек, в которых нет русла придонной реки, подводных ключей) лед появляется раньше, чем на речках, где течение задерживает льдообразование. На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью.Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Как правило, среди погибших чаще всего оказываются дети и рыбаки. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности. Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах - алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.Во избежание несчастных случаев на водных объектах Главное управление МЧС России по Самарской области обращается к любителям зимней рыбалки воздержаться от выхода на лед, а также желающим пройтись по р. Волге и другим водоемам области.Особую опасность лед представляет для детей. Оставаясь без присмотра взрослых, не зная мер безопасности, они играют на реках и прудах. Такая беспечность может обернуться трагедией. Родителям необходимо помнить о безопасности своих детей - не оставлять их одних, рассказать об опасности игр на льду и помнить о том, что провал под лед даже в неглубоком водоеме может оказаться для ребенка смертельным.