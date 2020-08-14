В Самарской области целое село закрыли на карантин

Карантин введут в охотхозяйствах и селе из-за АЧС.
Стало известно, что в Самарской области на карантин закрыли целое село и три охотничьих хозяйства. Это произошло из-за того, что на территории этих сельских поселений нашли очаг африканской чумы свиней. Руководитель департамента ветеринарии вынес соответствующее постановление.
Опасными по африканской чуме признали село Суринск в Шигонском районе, охотничьи хозяйства Исаклинское, Успенское и Славянский дом в Исаклинском и Сергиевском районах соответственно.
На период действия карантина посещать территории не могут посторонние лица, кроме персонала. Убивать животных тоже нельзя, как и вывозить продукцию. Запрещены все виды охоты, кроме той, которая направлена на регулирование охотничьих ресурсов. Нельзя заготавливать дикого кабана на мясо, делать чучела.
Завершится карантин после реализации всех карантинных мероприятий, сообщает "КП в Самаре
".
Фото pixabay.com
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