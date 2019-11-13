В Самарской области столкнулись «Шкода» и цистерна, погиб человек
13 ноября 2019 10:45
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Утром в среду, 13 ноября, в Самарской области произошла серьезная авария. На трассе между Алексеевкой и Белозерками столкнулись «Шкода» и цистерна. Об этом 63.RU сообщили очевидцы.
— У легковушки оторвало две двери. А цистерна вылетела в кювет, — рассказал свидетель происшествия.
По его словам, без жертв не обошлось. На месте происшествия погиб пассажир «Шкоды». Водитель получил травмы. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства ДТП.
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