В Самарской области спасли пятерых с перевернувшейся лодки

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В воскресенье, 25 августа, произошло ЧП на воде по адресу: м.р. Шигонский, река Волга в районе н.п. Березовка.Спасателями ГКУ «ПСС Самарской области» проведены работы по спасению 5 человек (мужчины, личности устанавливаются) с перевернувшейся парусной лодки «Волна».К месту происшествия выезжали спасательные подразделения, в составе: 3 человека личного состава и 1 единица техники, сообщает облМЧС.