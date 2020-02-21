В Самарской области сотрудники полиции выявили несколько десятков фактов фиктивной регистрации по месту пребывания

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Сотрудниками участковых уполномоченных полиции совместно с инспектором отдела по вопросам миграции ОМВД России по Ставропольскому району была осуществлена проверка соблюдения законодательства о миграционном учете и регистрации граждан Российской Федерации.В ходе проверки в одном из сёл Ставропольского района был установлен факт фиктивной регистрации граждан Российской Федерации по месту жительства в жилом помещении, фактически не пригодном для проживания.Житель Тольятти 1971 года рождения, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, являясь собственником жилого помещения, зарегистрировал по месту пребывания (жительства) в жилом доме, 49 граждан Российской Федерации. При этом предоставлять жилплощадь мужчина не намеревался. Во время беседы с полицейскими он пояснил, что был предупрежден об ответственности за нарушение миграционного законодательства, но все равно оказывал данную услугу по просьбе знакомых, а некоторых регистрировал за денежное вознаграждение в размере от 4 000 до 6 000 рублей.В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Ставропольскому району возбужденно уголовное дело, сообщает облМВД.