В Самарской области сотрудник полиции подозревается в попытке продать наркотик

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В Жигулевске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).По версии следствия, 31 января 2020 года при осмотре автомобиля подозреваемого, на котором он передвигался, было обнаружено и изъято наркотическое средство, расфасованное в 41 пакет, общей массой более 26 грамм.В настоящее время в отношении подозреваемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.