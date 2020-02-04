В Самарской области сотрудник полиции подозревается в попытке продать наркотик
4 февраля 2020 12:26
114
В Жигулевске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).
По версии следствия, 31 января 2020 года при осмотре автомобиля подозреваемого, на котором он передвигался, было обнаружено и изъято наркотическое средство, расфасованное в 41 пакет, общей массой более 26 грамм.
В настоящее время в отношении подозреваемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
3 февраля 2020 22:33
В ходе проверки дадут оценку сотрудникам органов опеки, социальных служб, которые должны осуществлять контроль и оказывать поддержку несовершеннолетним. Закон
318
3 февраля 2020 20:57
Банк «Возрождение» расплатился с заказчиками «Больверка» в рамках банковских гарантий, которые он давал по строительным госконтрактам. Закон
292
3 февраля 2020 11:22
В правительстве Самарской области принято постановление о назначении единовременных выплат членам добровольных народных дружин. Закон
249
2 февраля 2020 17:35
Решений по делам пока нет. Закон
369
1 февраля 2020 19:31
Изъяты компьютеры, материнские платы, мыши и 100 тыс. рублей наличности. Закон
561
30 января 2020 22:19
По данным следствия, именно он организовал преступление. Закон
341
30 января 2020 21:41
Обвиняемый Денис Коновалов пробудет под стражей до 29 марта. Закон
428
Происшествия
4 февраля 2020 13:50
Представители ТТУ Самары прокомментировали в соцсети инцидент с пассажиром трамвая, оказавшимся в больнице. Происшествия
84
4 февраля 2020 13:28
К частью, их не задело. Происшествия
83
4 февраля 2020 13:23
В сети размещено видеодоказательство очередного нападения стаи безнадзорных собак на человека. Происшествия
95
Криминал
4 февраля 2020 12:53
Так они решили отомстить за избиение отца. Криминал
94
4 февраля 2020 12:45
Он избил женщину до смерти. Криминал
96
4 февраля 2020 12:14
Теперь под раздачу попал Сергей Комаров, экс-руководитель отдела управления финансов и ВЭД — его арестовал суд Самарского района. Криминал
141
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
550
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2247
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
839
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1830
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1453
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
1062
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1047
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1565
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1578
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1865
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2985
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3559
Мероприятия