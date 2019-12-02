В Самарской области с ООО взыскали долг по зарплате свыше 1 миллиона рублей

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В Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску в отношении общества с ограниченной ответственностью было возбуждено сразу 37 исполнительных производств о взыскании заработной платы на общую сумму в 1 миллион 89 тысяч рублей.В рамках исполнительного производства о взыскании заработной платы судебным приставом было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах организации, а также осуществлен выход по месту нахождения должника-организации. Руководитель компании предупрежден о грозящей ему уголовной ответственности в соответствии со ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта», которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 2-х лет.После применения данных мер должником-организацией была полностью погашена задолженность по заработной плате перед 37 своими работниками на общую сумму в 1 миллион 89 тысяч рублей.