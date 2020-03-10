В Самарской области проходит операция «Должник»

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«Должник» – операция, в рамках которой сотрудники полиции совместно с судебными приставами регулярно проводят оперативно-профилактические мероприятия по отработке лиц, имеющих задолженности по уплате административных штрафов, наложенных должностными лицами ОВД.В ходе указанных мероприятий осуществляются отработки мест проживания должников с целью привлечения их к ответственности за неуплату административных штрафов, а также принятия иных мер, предусмотренных действующим законодательством, в том числе наложения ареста на имущество должника.За период проведения мероприятия подразделением участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Челно-Вершинскому району совместно со службой судебных приставов осуществлены 12 выездов по адресам проживания должников, составлено 3 административных протокола по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ и взысканы штрафы на сумму 4000 рублей, сообщает облМВД.