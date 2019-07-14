В Самарской области прогнозируют грозу

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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» в период c 19 часов 14 июля до 19 часов 15 июля на территории Самарской области прогнозируется переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза.Ветер северо-западный 5-12 м/с, при грозе порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 13-18 С°, днем 22-27 С°.Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.Будьте внимательны и осторожны!В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области,Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.Фото: pixabay.com